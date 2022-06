Enrico Dhaeye zesde in Nederlandse UCI-koers: “Het zit al een tijdje goed: in Omloop HNB bevestigen”

wielrennen beloftenEnrico Dhaeye (21) begon het seizoen met een toptienplaats in een UCI-koers (negende in Lillers). In de Midden-Brabant Poort Omloop in het Nederlandse Gilze haalde de belofte uit Ruien voor de tweede keer de eerste tien: zesde.

“Het zit al een tijdje goed”, benadrukt de pion van het nieuwe Minerva Cycling Team. “In Dwars door het Hageland, een wedstrijd 1.Pro, was ik lang mee in de eerste groep. Ik werd 43ste, een resultaat dat minder opvalt. Op dat niveau is het een stuk moeilijker om een sterke uitslag te rijden.”

In een wedstrijd categorie 1.2 zoals de Midden-Brabant Poort Omloop lukt dat wel. Nochtans werd hij na een uur wedstrijd gedwongen tot een fietswissel. “Een probleem met mijn achterversnelling”, gaat Dhaeye voort. “Ik kon snel wisselen en pikte vlug weer bij het peloton aan. Net op tijd geraakte ik helemaal voorin. In Midden-Brabant was het zondag slecht weer. Veel regen en wind. Ik zat pas weer voorin toen een eerste waaier werd gevormd. Snel pakten we een geruststellende voorsprong van twee minuten. De sterkste ploegen hadden in de eerste waaier een aantal vertegenwoordigers. Enkel VolkerWessels en Black Spoke waren niet mee.”

Aan Thimo Willems gedacht

Dhaeye en Matthew Van Schoor vertegenwoordigden in de spits Minerva. “Matthew en ik hielden ons wat afzijdig”, geeft Dhaeye toe. “Metec, Abloc en Allinq, drie Nederlandse teams, hadden drie of vier renners in de eerste groep. Het was aan hen om de ontsnapping te dragen. In de finale werd voortdurend gedemarreerd. Ik had de idee iets te proberen zoals Thimo Willems in Brussel Cycling Classic. Dus alles op alles zetten in de laatste kilometer. Alleen geraakte ik niet in de positie om iets te ondernemen. Uiteindelijk draaide het uit op een sprint.”

Top tien in Omloop HNB

Waarin Dhaeye zesde werd en tien UCI-punten sprokkelde. Zaterdag 2 juli werkt hij zijn volgende wedstrijd af: Omloop Het Nieuwsblad U23 met start en aankomst in Borsbeke. Een manche van de Road Series over tien hellingen in de Vlaamse Ardennen en diverse kasseistroken. “Ik probeer de top tien te halen, dat is mijn ambitie, maar ik besef dat dit niet eenvoudig zal zijn”, blikt de derdejaarsbelofte vooruit. “Zelf ben ik tevreden over het eerste deel van dit seizoen. Ik zat al eens rond de tafel met trainer Anthony Dierickx. Om te evalueren en bij te sturen. Uit fouten moet je leren.”

