Enorme tegenslag voor de Yellow Tigers nadat het coronavirus weer opduikt in de nationale selectie

Atomix Haacht blijft ondanks twijfels handballen in de BE­NE-Lea­gue: "We willen dit project niet zomaar uit handen geven"

Atomix Haacht dwong op 7 mei het behoud af in de grensoverschrijdende handbalcompetitie na een tweestrijd tegen Initia Hasselt. Zekerheid over een vierde seizoen in de BENE-League werd zo een feit, al hing die toekomst (even) aan een zijden draadje. Met een open brief blikt Atomix terug op de voorbije jaren en werpt het een blik op zijn toekomst.

10 juni