Ennio van der Gouw is de nieuwe doelman bij Zulte Waregem: “Eerst titularis worden en dan promoveren”

Lotto Volley League Finse aanvaller Veikka Lindqvist maakt Maaseikse kern compleet

Het heeft even op zich laten wachten, maar met de komst van de Finse Veikka Lindqvist is de kern van Greenyard Maaseik compleet. De 19-jarige Fin komt over van Savo, waar hij twee seizoenen in de hoogste Finse afdeling speelde. Lindqvist komt bij Maaseik Ferre Reggers aflossen. De Maaseikenaars starten eind augustus met de voorbereiding op het nieuwe seizoen.