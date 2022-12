Enkeltoernooi TC Yper : uitkijken naar plaatselijke leden

voetbal jupiler pro league Mbaye Leye en Zulte Waregem hopen op Stayen af te sluiten met punten, want: “Januari wordt loodzwaar”

Door de overwinningen van Eupen en Kortrijk komt Zulte Waregem in de kelder van de klassering in steeds nauwere schoentjes. Puntenwinst vanavond op Sint-Truiden is welhaast een must, zeker ook met het oog op de zware kalender in de eerste maand van volgend jaar. Coach Mbaye Leye recupereert mogelijk een paar belangrijke pionnen.

27 december