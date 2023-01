Enkeltoernooi TC Rumbeke: winst voor Thibault De Negri en Romy De Baene

VOETBAL DERDE NATIONALE B Eendracht Termien en Marco Ospitalie­ri winnen inhaalduel met ruime cijfers: “Topvijf­plaats niet meer uit handen geven”

Eendracht Termien won de eerste inhaalpartij tegen Betekom met overtuigende 3-0-cijfers. Met een afstandsschot van Baerts en twee treffers uit stilstaande fases maakte de de thuisploeg het verschil. Wanneer Termien woensdagavond opnieuw op eigen terrein voorbij Sint-Lenaerts raakt, wipt de club naar een derde stek in de rangschikking. “Het loopt goed, maar we houden toch best de voetjes op de grond. Bedoeling is ons vast in de top vijf te nestelen, zodat we de eindronde steeds in zicht houden”, klinkt Marco Ospitalieri nuchter.

8 januari