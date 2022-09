Enkeltoernooi TC Rumbeke: succesvol weekend voor Yves Vanderhaeghe

Met drie thuiszeges deden de leden van TC Rumbeke het vrij goed in het eigen enkeltoernooi, één van de laatste toernooien die dit jaar meetelt voor het criterium. Drie leden stonden immers op het hoogste schavotje en het was vooral de eindoverwinning van Yves Vanderhaeghe die het meest in het oog sprong.

De KVO-trainer had zaterdagavond al het weekend goed ingezet met een 1-0-zege van zijn team tegen Eupen. Op zondag mocht Vanderhaeghe, goed voor 50 punten in enkel en 55 in dubbel, het finaleplunje aantrekken in zijn TC Rumbeke. In de finale van mannen 45,3 kreeg hij clubgenoot Piet Hoornaert tegenover zich. Een beklijvende finale die pas na een driesetter in het voordeel van Vanderhaeghe werd afgerond: 5-7,6-4,6-2. Naast de zege van Vanderhaeghe mocht TC Rumbekevoorzitter Curd Neyrinck ook het glas heffen op de zeges van Thomas Marechal in mannen 45,5 en van Laura Declercq in vrouwen 5.

Familie Serruys in goede doen

Ook de familie Serruys was in goede doen op de Rumbeekse courts. De bij TC Zwevegem aangesloten Kevin Serruys haalde immers twee hoofdvogels neer en pakte de zeges in zowel mannen 4 als in mannen 35,4. Zijn dochter Estelle, aangesloten bij TC Eeklo, had het laatste woord in vrouwen 2 na een 6-2,6-2-overwinning tegen Delphine Mestdagh van TC Brughia.

Arthur Snoecx in mannen 2

De bij TC De Koddaert aangesloten Arthur Snoecx, goed voor 90 punten, won met 6-4,7-6-cijfers de mannen 2-finale van Loup Wargnier van TC De Polderblomme. Andres MInne en Vardan Nersisyan haalden in die reeks de halve finales. De buren van TC Roeselare waren ook bij de pinken. Tibo Vanden Berghe boekte zijn eerste toernooiwinst in mannen 6 en Eugen Bocos bleef ongeslagen in mannen 35,5.

De andere laureaten in TC Rumbeke waren Julien Lemay (mannen 3, TC Zwevegem), Wout Lambrecht (mannen 5, TC Kortemark), Wesley Dewilde (mannen 35,6, TC Staden), Koenraad Mergaert (mannen 45,4, TC Kortemark), Dirk Knockaert (mannen 55,4, TC De Koddaert), Lobke Lannoo (vrouwen 3, TC Kortemark), Melina Devreker (vrouwen 4, TC Houthulst), Aurelie Baas (vrouwen 25,4, TC Leiemeers), Stefanie Huyvaert (vrouwen 35,3, TC Vijverhof) en Stephanie Cools (vrouwen 45,2, TC De Watertoren).