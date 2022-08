Enkeltoernooi TC Roeselare: vijf thuiszeges en mannen 2-winst voor Diede Desimpelaere

Mannen 2 was een best leuke tabel. Dirk De Vries, die dit jaar de challenge met de jeugd aanging en reeds enkele puike resultaten bij elkaar speelde, kon in zijn eigen Rodenbachpark de oppergaai niet neerhalen. Na een prangende driesetter moest hij in Arthur Snoecx zijn meerdere erkennen. Ook Jeroen Roose, eveneens een ancien, moest pas na drie manches het hoofd buigen voor Diede Desimpelaere, de latere winnaar.

Vijf thuiszeges

TC Roeselare had uiteraard heel wat troeven in handen om een plaatselijk feestje te bouwen. Geen Dirk De Vries dit keer op het hoogste schavotje en dus namen zijn clubleden dan maar zelf het heft in handen. Yaron Calmeyn, al enkele weken goed op dreef, bevestigde zijn goede vorm en zette vrij makkelijk de mannen 5-finale tegen Elias Wullaert van TC Bosterhout naar zijn hand. In mannen 6 kwam het zelfs tot een TCR-finale met een zege in drie sets van Arne Vanpoucke op zijn clubgenoot Willem Debaes. Ook in de leeftijdscategorieën lieten de Rodenbachjongens zich niet onbetuigd. Eugin Bocos bleef ongeslagen in mannen 35,5 en Ward De Bal werd de primus in mannen 35,6. Christ Verbeke ‘verzekerde ‘ zich van de eindzege in mannen 45,5 zodat de eindbalans op 5 thuiszeges kwam te staan.