Enkeltoernooi TC Orscamp: nieuwe zege voor Dirk De Vries in mannen 2

In mannen 2 mochten Dirk De Vries van TC Roeselare en Maxime Lantsoght, aangesloten bij TC Duinbergen als negentigpunters het finaleplunje aantrekken. Vooral de ervaren De Vries kroop in zijn halve finale door het oog van de naald toen hij tegen een 6-1,5-2-achterstand aankeek tegen 85-punter Axel Piers van Ostend TC. De TCR-lesgever plooide echter niet en kon de scheve situatie nog rechtzetten: 1-6,7-6,6-0. Lantsoght van zijn kant hield Sander Roose in twee sets uit de finale. In de slotwedstrijd haalde De Vries het opnieuw na een driesetter met 4-6, 6-2,6-0-cijfers.

Slechts één thuiszege

De plaatselijke leden konden in eigen club het voortouw niet nemen. Enkel Sybren Heintjes haalde in mannen 6 de finale en mocht na een 6-1,6-3-zege tegen Geert Desancte van TC Logan ook de hoogste podiumtrede betreden. In mannen 3 was het laatste woord voor Antwerpenaar Kenneth Dockx van TC Forest Hills vermits zijn tegenstander Max Callebaut van TC Brughia bij een 6-1,3-0-achterstand de strijd staakte. In reeks 4 had Alexander Van Oyen van TC Brughia drie sets nodig om Jorik Cleenewerck van TC De Koddaert van zich af te schudden. Kyliaan Vansteenkiste van TC Ichtegem blijft ook in goede doen want hij bleef na finalewinst tegen Elias Wullaert van TC Bosterhout in mannen 5 ongeslagen. Bij de vrouwen gingen de zegepalmen naar Lotte Vermeylen van TC De Zeype Kampenhout in vrouwen 2, naar Joyce Slabbinck van TC De Koddaert in vrouwen 4 en naar Dorien Helsen van Ostend TC in vrouwen 5.