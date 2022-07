Enkeltoernooi TC Houtland: twee thuiszeges en mannen1-winst voor Maxim Notable

Die hoogste mannenfinale werd betwist door Maxim Notable, een 95-punter van TC De Koddaert, en Louis Verleye, eveneens goed voor 95 punten en aangesloten bij TC Kortemark. Notable had op zijn finalepad in kwartfinale Olaf Vanhooren uitgeschakeld en in halve finale de rekening gepresenteerd aan Isisklepper Henri Lammertyn. Louis Verleye kreeg in kwartfinale walk-over van Lennert Lemahieu van TC Duinbergen en zette in zijn halve finale Nieuwpoortenaar Pauwel Dewulf, aangesloten bij TC De Koddaert, opzij. In de slotwedstrijd trok Maxim Notable na een spannende driesetter, afgesloten met 2-6,6-4,7-5, finaal het laken naar zich toe.

Dirk De Vries in mannen 2

In mannen 2 werd Dirk De Vries van TC Roeselare de primus. Na een prima interclubcampagne in Duitsland heeft de ervaren De Vries de smaak te pakken om zich in de toernooien met de jeugd te meten. Met succes overigens want in TC Houtland stond hij op het hoogste schavotje. In de eindstrijd gaf tegenstander Diede Desimpelaere na verlies van de eerste set met 7-5 op. In vrouwen 2 kwam het tot een onderonsje tussen TC Kortemarkspeelsters Justine Desaranno en Nicky Jonckheere. Desarrano haalde het met 6-4,6-2-cijfers.

Twee thuiszeges

Oskar Pattyn bezorgde de organiserende club in de voormiddag reeds een eerste eindsucces door in mannen 4 ongeslagen te blijven. Later op de dag mocht TC Houtland nog een tweede keer juichen na de zege van Sandrine Declerck in de vrouwen 5-finale tegen Joyce Van Haver van buur TC De Koddaert.

De andere laureaten in TC Houtland werden Tom Vandendriessche (TC Alexander, mannen 3), Bram Nevens (TC Yper, mannen 5), Rens Depoorter (TC De Mote, mannen 6), Rik Rosseau ( TC Rumbeke, mannen 35,5), Jan Van De Putte (TC Kortemark, mannen 35,6), Leen Heynderick (TC De Koddaert, vrouwen 3), Joyce Slabbinck ( TC De Koddaert, vrouwen 4) en Tine Ramon (TC Thille Lichtervelde, vrouwen 35,3).

