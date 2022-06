Enkeltoernooi TC Bloemenhof: eindzege in mannen 2 voor Milan Vandevelde

In mannen 2 kwam het tot een eindstrijd tussen 85-punter Milan Vandevelde van TC Kortemark en Laurentiu Boici Junior, een 75-punter die aangesloten is bij TC Roeselare. Zij hadden in hun halve finale respectievelijk Marwan Abid en Dries Depla op een nederlaag getrakteerd. De eerste set werd met een tiebreak in het voordeel van Vandevelde afgesloten, maar met 6-4 zorgde zijn tegenstander dat er een beslissende derde set kwam. Een ideale afsluiter dus voor het Bloemenhoftoernooi en daarin toonde Vandevelde zich de sterkste en pakte de trofee na een 7-6,4-6,6-2-overwinning.

TC Zwevegem top

De grootste prijzenkaper van dit enkeltoernooi werd TC Zwevegem met maar liefst drie eindzeges. Julien Lemay had in zijn mannen 3-finale Basile Seys van TC Yper met 7-6,6-1-cijfers voor schut gezet. Zijn clubgenoot Kevin Serruys had het laatste woord in de mannen 35,4-reeks terwijl Pieter-Jan Verraes ongeslagen bleef in mannen 35,6.

Twee thuiszeges

De organiserende club moest het stellen met twee titels. Christophe Deschamps kroonde zich tot kampioen in mannen 5 terwijl Ruben Claerhout het laken naar zich toetrok in mannen 5. Bij de mannen 55,3 haalde de plaatselijke Eric Vanbecelaere de eindstrijd maar daarin moest hij zijn meerdere erkennen in TC Isseravoorzitter Guy Louis. De andere laureaten in TC Bloemenhof waren Justin Couturon (mannen 4, TC Leiemeers), Jarno Vandromme (mannen 6, TC Isis), Tom Cuylaert (mannen 35,3, TC Hove), Benny Callewaert (mannen 45,4, TC Markse), Rudi Louchaert (mannen 45,5, TC Eclips Poperinge), Rik Decorte (mannen 55,4, TC Come Back), Eva Vandenborre (vrouwen 5, TC Gaverkasteel), Lynn Tierbergijn (vrouwen 25,4, TC Alexander) en Vanessa Becue (vrouwen 35,3, TC Leiemeers).

