Enkeltoernooi De Gouden Kokkel in TC Koksijde: mannen van TC Issera grijpen de macht

tennisOp de velden van TC Koksijde werden zaterdag de finales van het criteriumtoernooi van ‘De Gouden Kokkel’ afgewerkt. Een jaarlijkse klassieker aan de kust en ook dit jaar mocht het deelnemersveld best gezien worden. In het enkelspel grepen de mannen van TC Issera met vijf eindzeges de macht. Mooie publiciteit alvast voor TC Issera, waar binnenkort ook het jaarlijkse toernooi op het menu staat.

Minpuntje van dit toernooi was het wegvallen van de finale van mannen 2, want Thomas Ketels moest in die eindstrijd walkover geven aan 75-punter Sander Roose van Ostend TC. Roose had wel de verdienste in kwartfinale Clement Delfosse uit te schakelen en in de halve finale eerste reekshoofd Alois Blondeel de weg naar de finale te versperren.

TC Issera boven

De buren van het Nieuwpoortse TC Issera namen alvast het voortouw in handen met maar liefst vijf eindzeges. In mannen 3 kwam het tot een broederstrijd tussen Thibault en Guillaume Dewachter. Thibault haalde het met 6-4, 6-3-cijfers. In mannen 55,3 kwam het ook tot een Nieuwpoorts onderonsje. Voorzitter Guy Louis had wel drie sets nodig om Filip Dewulf in het verlies te spelen. Dewulf maakte dat verlies ruimschoots goed door de eindstrijd van mannen 45,4 naar zijn hand te zetten. De overige Isseralaureaten waren Mike Sarrazijn en Frederik Deny in respectievelijk mannen 35,5 en mannen 35,6.

Twee thuiszeges

TC Koksijde moest met met twee thuiszeges stellen. In vrouwen 5 kon de zege voor de club van voorzitter Jos Exsteens niet meer ontglippen want in een spannende Koksijdse finale haalde Manon Van Holm het in drie sets van haar clubgenote Julie Demerre. Eddy Demerre zorgde voor de tweede Koksijdse zegepalm door in de slotwedstrijd van mannen 55,4 Marc Molain van TC Merelbeke in het verlies te spelen.

De andere enkelwinnaars in het gezellige TC Koksijde waren Maxim Ostyn (mannen 4, TC Yper), Pieter De Bom (mannen 5, TC De Wehzel), Louis Hoorelbeke (mannen 6, TC De Maene), Philippe Verlinde (mannen 35,4, TC Players), Kurt Van Hoeck (mannen 45,5, TC L’Armorial), Laura Van Laeren (vrouwen 3, TC Kortemark), Eline Sys (vrouwen 4, TC Kortemark) en Karen Soutaer (vrouwen 35,3, TC Bachten de Kupe).

