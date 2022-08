Endrit Voca (Thes Sport): “Er had meer ingezeten dan 1-1 gelijkspel tegen Club Luik”

Thes Sport kan terugblikken op een geslaagde voorbereiding. De kern werd ook in de breedte versterkt. Op de eerste speeldag in eerste nationale kregen ze in Tessenderlo al meteen een topper voorgeschoteld met de komst van titelkandidaat Club Luik. De Luikenaars van T1 Gaëtan Englebert steken hun ambities niet onder stoelen of banken en willen absoluut de stap naar de Challenger Pro League zetten. Het werd een aangename partij met een billijk 1-1 gelijkspel als resultaat.

T1 Patrick Witters kon niet rekenen op het gekwetste duo Kenneth Kerckhofs en Mehdi Naqqadi. De start van beide ploegen was gretig. Luik toonde zich meer balvast en zuiverder in de omschakeling. Toch was de eerste kans voor Thes Sport.

Onterecht doelpunt van Simon Bammens afgekeurd

Op het kwartier een goed aangesneden vrije trap van Tibeau Swinnen. Jeunen ging het luchtduel aan en doelman Kevin Debaty sloeg half tegen het leder. De rebound werd binnengekopt door Simon Bammens. Ref Michaël Lonnoy had vooral een duwfout van Jeunen gezien en keurde het doelpunt af. Onterecht bleek, want op de beelden van aanwezige fotograaf Bart Borgerhoff werd het duidelijk dat Jeunen geen fout beging.

Iets voorbij halverwege de eerste helft sloeg Luik genadeloos toe. Gemeten voorzet van Benoit Bruggeman en sluipschutter Jérémy Perbet kopte perfect in de verste hoek binnen. Op slag van rust nog een mooie actie van Bertaccini, maar Debaty was bij de les.

Na de rust bracht T1 Patrick Witters nieuwkomer Endrit Voca en de Nederlandse-Albanees bracht meer swung in het elftal. Op het uur een pegel van Voca, schitterende redding van Debaty. Vijf minuten later kwam de verdiende gelijkmaker. Uitstekende dieptepas van Voca naar de goed ingelopen De Jonghe. Zijn schot moest Debaty lossen en Bertaccini was er als de kippen bij om af te ronden. In de slotfase had doelman Valkenaers nog een knappe beenreflex in huis op een poging van in de kleine rechthoek door Mputu. Het bleef bij een terechte puntendeling.

“Of ik kan leven met deze draw? Er had misschien wel meer ingezeten op basis van onze sterke tweede helft”, stelde de uitstekend ingevallen Endrit Voca, die overkwam van Hoogstraten. “Anderzijds, Club Luik is een zeer sterk team en dat was bij momenten ook merkbaar. Of het doelpunt terecht werd afgekeurd? Van op de bank kan ik geen oordeel vellen. Geen fout zeg je. Tja, dan was het zeker een andere wedstrijd geweest. Soit, een gelijkspel tegen Luik is zeker geen slecht resultaat. Vooral de manier waarop. We toonden grinta en vochten voor elkaar als leeuwen. Natuurlijk kan het samenspel nog beter. Is ook logisch. Er zijn een aantal nieuwe jongens en dat vergt toch wat tijd.”

“Of ik tevreden ben over mijn invalbeurt? Ik was eigenlijk boos dat ik niet mocht starten”, vervolgt Voca die woont in Wuustwezel. “Coach Witters weet dat ik absoluut altijd wil starten. Hij heeft het in mijn ogen opzettelijk gedaan om mij te prikkelen. Ik ben balvast, zie de ruimte tussen de aanvallende linies en kan zorgen voor assists. Ook breng ik meer snelheid in het team. Aan de coach om de komende wedstrijden te beslissen wat het beste is voor het team.”

Beker tegen CS Pays Vert Ostiches Ath

“Zaterdagavond ontvangen we de Henegouwers uit Ath voor de Beker van België”, weet de 24-jarige Voca. Belangrijk voor de club. We moeten doorstoten, want het is altijd leerrijk als we tegen een ploeg uit 1A kunnen aantreden.”

THES SPORT: Valkenaers, Marnick Vermijl, Spruyt, Bammens, De Jonghe, Coomans, Hulsmans, Swinnen, Laurens Vermijl (46' Voca), Bertaccini (90' Mbuyi-Mbayo), Jeunen.

CLUB LUIK: Debaty, Bustin, D’Ostilio, Lambot, Reuten, Bruggeman, Mputu, Mouchamps (60' Loemba), Merlen (84' Besson), Nyssen, Perbet (79' Mouhli).

DOELPUNTEN: 26' Perbet (0-1), 66' Bertaccini (1-1).

GEEL: Spruyt, Bammens, Bustin, Reuten, D’Ostilio.

SCHEIDSRECHTER: Lonnoy.

TOESCHOUWERS: 1000.