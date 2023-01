En plots ging het licht uit op Noordstar Heule: “Die lichtinstallatie staat er trouwens nog maar twee jaar”

Lotto Volley Liga Ward Van Dyck (Achel) na de vijfsetter tegen Haasrode: “We zijn er blijven in geloven”

Tectum Achel heeft zijn derde overwinning van het seizoen te pakken. De Noord-Limburgers haalden het in een vijfsetter van Haasrode. Door deze overwinning gooit Achel de rode lantaarn overboord. “Het puntenverschil is niet groot, maar laatste of derde laatste is wel een kleine wereld van verschil”, zegt Ward Van Dyck. “De komende matchen zijn belangrijk, want met zes op zes zetten we Borgworm en Guibertin op afstand.”

15 januari