Emre Erciyas en KFC Diest willen afronden met thuiszege tegen Nijlen: “Vertrouwen opdoen voor de eindronde”

“Ook al staat er niets meer op het spel, wij gaan sowieso altijd en overal voor de volle pot”, is Emre Erciyas vastberaden. “Het is moeilijk in te schatten hoe Nijlen zondag nog voor de dag zal komen, maar een overwinning voor eigen publiek zou ons inderdaad een goed gevoel kunnen geven voor onze eerste barragematch. Die staat blijkbaar volgend weekend als gepland, dus veel tijd om ons voor te bereiden zal er niet zijn. Maar dat is niet zo erg, want we zitten momenteel in een goeie flow. De sfeer in de groep is opperbest en we hebben één doel voor ogen: de promotie naar tweede amateurklasse afdwingen.”

“Lille en Pelt spelen dit weekend nog tegen elkaar”, stelt Erciyas vast. “Afhankelijk van het resultaat daar, kunnen we misschien nog derde eindigen. Dat zou mooi zijn. Jammer dat we onderweg een paar domme punten laten liggen hebben. Anders waren wij nu misschien wel kampioen geweest. Maar goed, dat hoort nu eenmaal bij het voetbal. De focus ligt nu volledig op de eindronde. Vermits het om een knock-outsysteem gaat, zullen we er in onze eerste match al meteen moeten staan. Als we die goed doorkomen, is alles mogelijk. We weten dus wat ons te doen staat.”

Ervaren man Emre Erciyas (25) raakte net op tijd weer fit om KFC Diest in de tweede seizoenshelft mee op sleeptouw te nemen. “Ik ben tevreden over mijn seizoen”, aldus de aanvallende middenvelder. “In de eerste tien matchen bleef het nog bij invalbeurten, om stilaan weer de nodige conditie en matchritme op te doen. Na Nieuwjaar heb ik dan elke wedstrijd gespeeld. Met vijf doelpunten en zes assists heb ik mijn steentje alvast bijgedragen. Ik ben gelukkig in Diest. We zullen wel zien of mijn verblijf verlengd wordt. De besprekingen zijn bezig.”

Drie stijgers

KFC Diest gaat maandag dus mee de trommel in voor de loting. Mogelijke tegenstanders zijn FC Lebbeke, Tempo Overijse en SK Torhout uit derde nationale B. De wedstrijd wordt gespeeld op het terrein van de club die als eerste uitgeloot wordt, tenzij er onderling anders overeengekomen wordt. Het gaat in deze fase om rechtstreekse uitschakeling, eventueel na verlengingen en strafschoppen. Door het aangekondigde faillissement van KSKV Zwevezele in 2de A zijn er wellicht drie stijgers.