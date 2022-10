Emre Erciyas bezorgt KFC Diest belangrijke zege tegen Termien: “Wij kunnen het elke ploeg moeilijk maken”

“Verdiend”, klinkt het. “Duels met Termien zijn altijd interessant. Zij behoren dit seizoen blijkbaar tot het kransje titelkandidaten, dus we wisten dat het moeilijk ging worden. Termien heeft op sommige momenten misschien ook wel de bovenhand gehad, maar over de ganse match bekeken, hebben wij die overwining zeker niet gestolen.”

Kansen gecreëerd

Het was nochtans wel bibberen tot het einde? “Ja, wij vergaten de match op slot te doen door een paar open kansen te missen”, beseft Erciyas. “En onze doelman Rosala heeft tussendoor ook weer een paar stevige reddingen moeten verrichten. Het kon dus alle kanten uit. Helemaal op het einde trof Termien dan ook nog eens de deklat. We zijn dus met de schrik vrijgekomen, maar nogmaals: voetballend vond ik dit een van onze beste prestaties van het seizoen tot nu toe. We zijn bij momenten dominant geweest en we hebben beduidend meer kansen gecreëerd dan in onze eerste vier matchen die we tot nu toe gespeeld hebben. Dat is positief.”

Mooie binnenkomer

Emre Erciyas scoorde meteen bij zijn wederoptreden na blessure. Via Lierse, Beveren en KSK Heist kwam de 26-jarige middenvelder bij KFC Diest terecht. Met zijn ervaring moet hij dit seizoen toch wel mee zijn stempel zien te drukken op het verjongde Diestse elftal. “Inderdaad een mooie binnenkomer”, moet Erciyas toegeven. “De trainer dropte mij meteen in de basis. Die vrije trap leek een beetje uit het niets te vallen, maar het was wel bewust gedaan. Als je de bal scherp voor doel brengt, is het altijd moeilijk voor de keeper. Niemand kwam eraan, dus ik ben blij dat ik mijn team zo mee aan een belangrijke driepunter geholpen heb.”

Met twee zeges, twee draws en één nederlaag kan het fel geplaagde KFC Diest dus toch best wel van een geslaagde start spreken. Wat mogen we dit seizen nog verwachten? “De club heeft moeilijke tijden overleefd”, beseft Erciyas. “Ik had zelf ook een paar aanbiedingen op zak, maar ik had mijn woord gegeven en ik ben trouw gebleven. Het was even afwachten, maar uiteindelijk kan de trainer toch wel over een kern met de nodige kwaliteiten beschikken. Als we telkens op deze manier voor elkaar door het vuur blijven gaan, kunnen we het elke ploeg in deze reeks moeilijk maken.”