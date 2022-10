Emrah Bostanci zet sterk Lille op weg naar zege tegen Tongeren: “We hebben gewoon een heel goede ploeg”

In tweede nationale B heeft Lille United zaterdagavond een heel overtuigende prestatie neergezet. Het kreeg daarbij de medewerking van Tongeren, de Limburgse tegenstander die er mee voor zorgde dat het publiek een wedstrijd van een hoog niveau kreeg voorgeschoteld. Maar het was Lille dat twee keer scoorde en als verdiende winnaar van het terrein stapte. Eindstand werd 2-0.

Er is wel degelijk een verschil tussen derde en tweede nationale. Dat Lille United in de aanvangsfasen van de competitie zo sterk voor de dag komt, zegt veel over de inhoud van de Kempische fusieclub. Indien het de voorbije weken een beetje meer beheersing in de afwerking had gelegd was Lille vandaag, zonder beter te spelen, een ploeg die tot de subtop behoorde.

In de partij tegen Tongeren was het Emrah Bostanci die, vanop de stip, zijn team de juiste weg opstuurde. “Naast drie assists is dit mijn derde doelpunt”, glunderde de aanvaller die in het tussenseizoen de overstap van Pelt naar de Kempen maakte. “Ik was heel content in Pelt. Maar als je de kans krijgt om een reeks hoger te spelen, moet je die nemen. Ik ben blij dat ik een kleine schakel in dit vlotte geheel ben. We moeten eerlijk zijn: dit was een straffe collectieve prestatie tegen een goede tegenstander. Zonder tegenslagen moeten we kunnen uitgroeien tot een goede middenmotor.”

Tegenstander

De Nederlander strooide met complimenten naar de sportieve staf, die Lille in enkele jaren tijd van eerste provinciale naar tweede nationale bracht. “Die mensen leveren ongelooflijk werk”, zegt Bostanci. “Dan heb ik het niet alleen over de trainingen. In aanloop naar de wedstrijd wordt elke tegenstander grondig geëvalueerd. Wij kunnen als groep voor een wedstrijd nooit zeggen dat we niet wisten wat voor vlees we in de kuip krijgen.”

Trotse trainer

Trainer Kris De Backer kon zaterdagavond trots zijn op zijn spelers. “Bij momenten liep het in de omschakeling iets minder, maar uiteindelijk is dat een voetnoot als je de wedstrijd in zijn geheel bekijkt. Als je een groep hebt die er negentig minuten honderd procent voor gaat kan je als trainer, ongeacht het resultaat, alleen maar fier zijn. We hebben met elf uitblinkers een sterk Tongeren geklopt.”