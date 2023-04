Hockey vrouwen Berta Bonastre (Gantoise) tegen Spaanse landgeno­ten in EHL: “Het wordt een zeer intense wedstrijd”

Alvorens de zinnen helemaal op de prestigieuze Euro Hockey League te zetten, hielden de vrouwen van Gantoise zondag een meer dan geslaagde generale repetitie in de ION Hockey League tegen Leuven (9-1). In Amstelveen staan de troepen van Kevan Demartinis donderdag in kwartfinale tegen Club Campo de Madrid. Voor info over de Spaanse speelsters is er op Gantoise maar één adres: Berta Bonastre.