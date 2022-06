Emotionele eerste seizoenszege voor Timothy Dupont: “Zeker dat ze het hierboven gezien hebben”

Puik teamwork

“Perfect werk van mijn team”, eert Dupont z’n Bingoal-Pauwels Sauces-ploegmaats. “Ze hielden me de hele etappe goed voorin. Vijf kilometer van de finish ging mijn ploeg naar de kop. Toen Jumbo-Visma twee kilometer van het einde met veel snelheid over ons kwam, pikte ik gewoon in. In de laatste rechte lijn dacht ik heel even dat Olav Kooij de deur zou dichtdoen. Vandaar een hele kleine aarzeling. De Nederlander deed het niet. Toen ik over de streep reed, had ik het gevoel te hebben gewonnen, maar honderd procent zeker was ik niet. Want aan de andere kant van de weg kwam Elia Viviani heel snel.”