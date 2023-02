Emotionele Dave Van Waes ziet zwaar verval bij Ninove ondanks sterk eerste halfuur: “Overlijden voorzitter niet als uitvlucht gebruiken”

Ook de Ninoofse T2 Dave Van Waes had het moeilijk met het onverwachte afscheid van de man die zowel zijn spelers- als trainerscarrière mee kleur gaf. “Ik heb een bijzonder zware week achter de rug. Ik heb ontzettend veel te danken aan Patrick. Hij heeft me destijds als speler gelanceerd in tweede klasse bij Hekelgem. Na een zware blessure haalde hij me nadien ook terug bij Dender. Hij haalde me als T2 bij Ninove. Als Anderlecht-fan zag Patrick me als de Jean Dockx van Ninove. Patrick was een voorzitter die in me geloofde en aan wie ik ontzettend veel te danken heb. Dat kom je niet vaak tegen in het voetbal en daarvoor zal ik hem eeuwig dankbaar zijn. Zijn heengaan valt me dan ook zwaar”, bekende een emotionele Dave Van Waes.