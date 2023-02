Emotioneel zwaar weekend voor T3 Benny Liebens (Belisia): “Na afscheid van onze zoon voelt zege aan als figuurlijke arm om je heen”

voetbal eerste nationale Patron Yvan Yagan sleept met KVK Tienen punt uit de brand tegen nummer drie Olympic Charleroi: “Gezocht naar manier om beslissend te zijn”

KVK Tienen bleef in eigen huis dan wel steken op een gelijkspel, toch kwam het als morele winnaar uit het duel met Olympic Charleroi. De Suikerjongens gingen met een 0-1-achterstand de rust in, maar zetten vooral in het laatste halfuur nog alles op alles om het nummer drie in het klassement over de knie te leggen.