Emotioneel afscheid voor Marco Battista en Martijn Stefani (Thes Sport) tegen KVK Tienen

Voorzitter Wendy De Wit had in de laatste thuismatch van het seizoen alles in het teken gezet om de afscheidnemende spelers met reservedoelman Marten Schevenels, Marco Battista en Martijn Stefani te huldigen. Het talrijk opgekomen publiek kreeg een emotioneel afscheid van vooral clubiconen Marco Battista en Martijn Stefani. Thes Sport kwam niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen KVK Tienen, maar de aanhang had vooral oog voor het duo Battista-Stefani.

Met 12 op 12 en geen tegengoals in de laatste vier wedstrijden kwam Thes Sport vol vertrouwen aan de aftrap. De suikerboys moesten punten sprokkelen in de strijd voor het behoud. De thuisploeg schoot het best uit de startblokken. Na twee minuten lanceerde Ponet heerlijk pocketspits Bertaccini. De Italo-Belg de laatste weken in de vorm van zijn leven haalde uit, maar doelman Bouzian had een knappe reflex in huis. Tienen was niet onder de indruk en probeerde greep te krijgen op het middenveld. Halverwege de eerste helft beging Brugmans een fout op Vanweerts. Scheidsrechter Verbeke aarzelde niet en wees naar de stip. Kapitein Hannes Meeus nam zijn verantwoordelijk en liet doelman Valkenaers kansloos.

Tijdens de rust was blijkbaar T1 Patrick Witters niet echt tevreden, want hij bracht een dubbele wissel. Martijn Stefani en Beau Schodts moesten zorgen voor de kentering. Snel druk naar voor en Jeunen claimde een strafschop. Tienen loerend op de counter kon dreigen met een schot van Vanweerts naast en een poging van Mputu in het zijnet. Voor het uur nam Thes het commando volledig over. Kapitein Nick Hulsmans en Martijn Stefani besloten naast. Veel druk, maar aanvankelijk weinig concreet doelgevaar. Halverwege de tweede helft zette Bertaccini een knappe dribbel in. Werd onderuit gehaald door Meeus, die terecht geel kreeg. Wout Coomans knalde de vrije trap naast.

In de slotfase werd het pompen of verzuipen voor de suikerboys. Zes minuten voor tijd kwam de verdiende gelijkmaker. Perfect aangesneden voorzet van Stefani en aan de eerste paal kopte Bertaccini binnen. Tienen vocht voor dat puntje en kwam in de slotminuten nog enkele keren goed weg. Het trio Jeunen, Stefani en Bertaccini lieten de kans op de overwinning liggen. Voor Tienen geen goed nieuws, want concurrent Rupel Boom wist de drie punten te grijpen.

Feestvarkens Martijn Stefani en Marco Battista

Na de wedstrijd kreeg het duo de microfoon in de hand om de supporters toe te spreken. Een emotioneel moment waar een traantje wegpinken bij te pas kwam.

“Ik wil iedereen bedanken voor die zes mooie jaren”, stelde Martijn Stefani, die volgend seizoen zijn geluk gaat zoeken bij Termien. “Ik heb hier mijn steentje kunnen bijdragen in het succesverhaal van Thes Sport. Werd door iedereen binnen de club op handen gedragen. Voorzitter Wendy De Wit is een man met een gouden hart. Ook de aanhang is superieur. Ik ga deze mooie club voor altijd in mijn hart dragen. In mijn laatste thuismatch had ik natuurlijk liever gewonnen. Ik ben wel blij met mijn assist voor het doelpunt, maar we lieten in de slotminuten nog de kansen liggen op de overwinning. Toch zullen we met zijn allen nog een feestje bouwen tot in de vroege uurtjes”, besluit aanvallende middenvelder Stefani.

“Ja, ik heb een traantje moeten wegpinken”, sprak een emotionele Marco Battista, na zijn speech voor de trouwe aanhang. “Deze club heeft mij veel gegeven. Overal waar ik speelde kan ik terugblikken op mooie jaren, maar die zes jaar bij Thes Sport zijn van uitzonderlijk niveau. Mijn steentje bijdragen in die steile opmars met het afdweilen van mijn linkerflank zal voor altijd in mijn geheugen staan gegrift. De weg naar Thes Sport zal ik blindelings blijven vinden. Ik wil in Berg en Dal ook een mooi verhaal schrijven, maar ik zal nog vaak komen kijken naar Thes Sport. Ik wil preses De Wit, het bestuur, staf, medespelers en de voortreffelijke aanhang bedanken voor alles. Ja, ook de pers die altijd correct is geweest”, besluit Battista met een knuffel.

THES SPORT: Valkenaers, Vermijl, Bammens, Coomans, Brugmans (46' Beau Schodts), Battista, Hulsmans, Braeken, Ponet (46' Stefani), Jeunen, Bertaccini.

KVK TIENEN: Bouzian, Chantrain, Vanweerts (59' Laureys), Meeus, Sing, Matterne (90' Spaenhoven), Osei-Beki (90' Monamay), Kempeneers, Mputu (72' Tashima), Swerten, Jochmans.

DOELPUNTEN: 23' Meeus (0-1 op strafschop), 84' Bertaccini (1-1).

GEEL: Meeus.

SCHEIDSRECHTER: Verbeke.

TOESCHOUWERS: 1200.