Emma Van Thuyne en Kortrijk Spurs hervatten competitie: “We kijken er enorm naar uit”

Eindelijk is het zover. Na de verplichte lockdown van de competitie wordt er opnieuw basketbal gespeeld in Top Division Women. Dit weekend mag ook Kortrijk Spurs eraan beginnen. “We kijken er enorm naar uit om weer te kunnen spelen”, vertelt Emma Van Thuyne heel enthousiast.

Kortrijk is nog maar twee weken weer aan het trainen. Het zal dan ook moeilijk worden om nu al het beste basketbal te brengen. “Als ploeg proberen we goed basketbal te brengen”, gaat Van Thuyne voort. “Dat is onze prioriteit, al willen we natuurlijk ook zoveel mogelijk matchen winnen.”