Emma Van Britsom na winst AA Gent Ladies in Genk: “Mijn goal was heel eigenaardig”

Gent begon goed aan de partij in Genk en verzilverde die sterke start met een doelpunt van Lobke Loonen. Daarna stond de Gentse defensie, zonder de geblesseerde Heleen Jaques, op flanellen benen. Bij een eerste mistasten kon doelvrouw Nicky Evrard redding brengen, maar drie minuten later liet Duijsters haar kansloos. Toch trok Gent met een dubbele voorsprong de rust in. Ella Van Kerkhoven en Emma Van Britsom profiteerden van foutjes van de Genkse doelvrouw Delvaux. Zodat het halfweg 1-3 stond. “Mijn doelpunt was eigenaardig”, geeft defensieve middenvelder Emma Van Britsom toe. “Ik probeerde een vrije trap vanop 35 meter in de kleine rechthoek te droppen en zag tot mijn verbazing de bal in de hoek vallen. Wat helemaal niet mijn bedoeling was, maar het kwam natuurlijk heel goed uit. Ik vond dat wij de eerste 45 minuten de betere ploeg waren, alleen waren we soms wat nonchalant of was de communicatie niet goed.”

Tevreden en niet tevreden

Na de rust zakte het spelpeil van beide ploegen. Die tweede helft begon met een domper voor Gent want Lindsay Van Belle scoorde ongelukkig tegen eigen ploeg. Waardoor Genk vertrouwen tankte en op zoek ging naar de gelijkmaker. Vooral in de slotminuten was de 3-3 heel dichtbij. Eerst toen Duijsters nipt over de kooi van Evrard trapte, even later toen een kopbal van Van Den Steen op de deklat viel. “Na de pauze brachten wij op geen enkel moment het voetbal wat we gewoon zijn te brengen”, gaat Van Britsom verder. “Eigenlijk kwamen we er nooit echt goed uit. Op een bevroren veld was het niet makkelijk spelen. Over mijn persoonlijke prestatie ben ik zowel tevreden als niet tevreden. Denk dat ik een beetje probeerde om bij 2-3-voorsprong de bal in de ploeg te houden. Door vooral over de grond te voetballen. Het laatste kwartier moest ik tussen onze verdedigers spelen. Dat was wennen, maar volgens mijn ploeggenotes bracht ik het er toch redelijk goed van af.”