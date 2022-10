Emma Van Britsom (AA Gent Ladies): “Winnen bij Standard zou mooi zijn, maar de druk ligt bij hen”

Play-off 1 wordt dit seizoen met zes clubs gespeeld. De partij tussen Standard en AA Gent Ladies heeft dus enig belang. Beslissend voor de tickets voor play-off 1 is deze wedstrijd, met nog dertien matchen te gaan, niet. Maar wie zaterdagnamiddag (aftrap om 15.30 uur) wint zet een heel klein stapje in de richting van de nacompetitie. Beide teams beginnen met tien punten aan hun achtste wedstrijd van het seizoen. Zowel voor als achter hen is er in het klassement al een kloofje van respectievelijk vijf en zes punten.

Op Sclessin

“Het is een belangrijke wedstrijd, maar we gaan niet te veel druk leggen, voor onze jonge groep is dat niet nodig”, zweert centrale middenvelder Emma Van Britsom. “Op Standard is het voor ons niet van moeten. Want het seizoen is nog lang. Standard is een club die tot nog toe altijd play-off 1 gespeeld heeft. De druk ligt eigenlijk een beetje bij hen. Winnen wij bij Standard, zou dat een hele mooie zege zijn. Inderdaad, we mogen op het eerste veld spelen. Uiteraard is dat leuk. Ik zou liever ook wat meer in de Ghelamco Arena spelen. Dit seizoen is enkel de thuismatch tegen Zulte Waregem op 17 december voorzien in de Ghelamco.”

Fouten maken

Gent kan met extra vertrouwen naar Sclessin. Dankzij 2-0-winst tegen KV Mechelen en een 2-4-zege bij Charleroi. “Met mijn 24 lentes ben ik na Amber Maximus en Chloé Van Mingeroet de oudste van de ploeg”, gaat Van Britsom verder. “Gelukkig hebben we in elke linie iemand met wat ervaring. Alle andere speelsters in onze kern werden geboren in 2002 of later. Logisch dat die jonge meisjes fouten maken. Zo hebben we het onszelf in de match bij Charleroi moeilijk gemaakt. Door mee te gaan in hun spel, door niet altijd de juiste beslissing te nemen, door te lang met de bal te lopen. Inderdaad, als deze groep kan samenblijven gaan we over één of twee jaar een sterke ploeg hebben.”