Emir Zuma met Jong Lede naar Wolvertem Merchtem: “Ik wil de lat voor mezelf hoog leggen”

Jong Lede heeft er een goede start opzitten. Even stond de ploeg op de derde plaats in derde nationale A, maar recente nederlagen tegen Wielsbeke (3-0) en Hamme (0-1) zorgden voor een vijfde plaats. Trainer Sandy Casieris zal in Wolvertem moeten sleutelen aan zijn ploeg, want nogal wat spelers zijn geblesseerd (De Crick, Balaj, Van Waeyenbergh) of geschorst (Favoreel). Bovendien is Wolvertem Merchtem in het verleden al meer dan eens het zwarte beest geweest van Jong Lede. Dat alles neemt niet weg dat Emir Suma (19) gemotiveerd aan de aftrap komt. “Cijfers zeggen niet alles. Vorig weekend konden we tegen Hamme zeker aanspraak maken op een punt. Het was een open duel met kansen aan beide kanten. Een week eerder kenden we in Wielsbeke een mindere dag en hadden we ook pech. Daarvoor bleven we echter acht opeenvolgende matchen ongeslagen. Voor de winterstop spelen we nog tegen Wolvertem Merchtem en Voorde-Appelterre. Twee moeilijke opdrachten, maar ik reken toch op puntengewin.”