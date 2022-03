Emily Casteleyn tot in finale van de Vlaamse indoorkampioenschappen: “Een deugddoend resultaat”

In Alken wordt er op tapijt gespeeld en dat is voor de 26-jarige Emily Casteleyn ideaal om haar stevige service in stelling te brengen. “Ik heb toch altijd wat gemengde gevoelens bij een snellere baan”, aldus Casteleyn. “Eigenlijk speel ik er niet zo heel graag op, maar voor mijn opslag is het inderdaad wel een voordeel. Als je door de service van de opponent geraakt is setwinst haast een feit. In mijn eerste wedstrijd tegen Nicky Van Dyck moest ik me nog wat aanpassen aan de ondergrond, daarna liep het vlotter.”

Sterke De Schutter

Na winst tegen Van Dyck (3-6, 7-5, 6-3) werkte Casteleyn zich via Jana Otzipka (6-2, 7-5) en Diest-clubgenote Antje Rubbrecht (6-1, 6-2) in finale. Daarin stond ze tegenover de sterke Zara De Schutter. De 20-jarige Vlaams-Brabantse tenniste gans het toernooi op een zeer stevig niveau en bevestigde dat in finale: 6-4, 6-4. “Zara serveerde sterk en was ook in de rally’s zeer vast”, zegt Casteleyn. “Mijn opslag liep in de andere matchen wel iets beter. Ik kreeg meerdere breakkansen, maar kon ze niet benutten. Dat was grotendeels de verdienste van Zara. Ik ben zeer tevreden over het bereikte resultaat. Voor de start van het toernooi had ik niet gedacht hier vier matchen te spelen.”

De plek in finale op de Vlaamse indoorkampioenschappen doet Casteleyn goed. Zeer nipte nederlagen op de vijfsterrentoernooien in Alken lagen immers nog vers in het geheugen. “Net voor de coronadoorbraak, in januari 2020, verloor ik in achtste finale met 8-6 in de tiebreak van de derde set van Sofie Oyen”, vertelt Casteleyn. “En dit jaar liet ik tegen de als eerste geplaatste Nederlandse Merel Hoedt enkele matchballen liggen: 7-6, 3-6, 7-6. Dat was pijnlijk. Die nederlaag moest ik toch even laten bezinken.”

Nationale ranking

Casteleyn studeert binnenkort af en gaat tijdens het zomerseizoen opnieuw aan de slag op het Belgian Circuit. “Op de nationale ranking sta ik momenteel op de 34ste plaats en ik zou graag terug mijn hoogste plek – nummer 29 – evenaren”, zegt ze. “Voluit trainen doe ik momenteel één keer per week, maar ik geef op KTC Diest wel enkele dagen per week les. Zo blijft, tegen die jongere beloften, het balgevoel toch intact.”