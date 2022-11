Emilio Coudron (SK Roeselare-Daisel): “Drie matchen zonder nederlaag is niet slecht”

Terechte puntendeling

“Na de mooie uitzege op SC Wielsbeke hadden we thuis tegen Drongen stiekem op een nieuwe zege gehoopt. We bleven echter steken op een 1-1-gelijkspel zodat we in eigen huis nog steeds wachten op die tweede thuiszege. Van de zes reeds gespeelde thuismatchen wisten we er maar ééntje van te winnen en dat is te weinig. Toch mogen we niet aan de klaagmuur gaan staan, want we zijn nu toch al drie wedstrijden op rij ongeslagen. Vijf op negen is zeker niet slecht en zorgt er toch voor dat de marge met de ploegen onderin behouden blijft.”