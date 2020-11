Emile Mpenza (42), ooit vedette bij Standard, nu beloftentrainer bij Antwerp: “Dit was de beste keuze die ik kon maken”

Emile Mpenza en Standard, dat was een huwelijk in twee bedrijven. Van Sclessin ging het naar Schalke, waarop Mpenza terug naar de Maas trok en later weer naar de Bundesliga (HSV Hamburg) vertrok. De 57-voudige international (19 goals) kroonde zich in het shirt van de Rouches ook tot vice-topschutter van de Jupiler Pro League (2003-2004), hij moest enkel Luigi Pieroni voor zich dulden. Sterke man toen bij Standard, was Luciano D’Onofrio. Meteen zijn we bij de link naar Antwerp aanbeland.

“Ik kwam Luciano tegen op een wedstrijd. Hij sprak me aan. ‘Binnenkort hebben we u misschien nodig bij Antwerp, en dan bel ik u’”, vertelt Mpenza ons. Wat in de zomer van 2018 dan ook gebeurde. “We willen graag veel oud-spelers binnen halen als trainer”, klonk het. Mpenza twijfelde niet en ging eerst aan de slag als trainer van de 11 tot 13-jarigen, maar is momenteel al één van de assistenten van Gil Swerts bij de beloften en traint ook de spitsen van 17 en 18 jaar. Naast Mpenza en Swerts zijn er met Stef Wils, Kristof Snelders, Mike Mossel, Pieter-Jan Monteyne, Björn Smits en Spencer Verbiest nog zes ex-profs aan de slag bij de Bosuil-jeugd. “Antwerp is de beste keuze die ik kon maken na mijn actieve voetbalcarrière”, gaat hij verder. “Ik zei meteen ‘ja’ tegen Luciano. Ik wou liefst in het voetbal blijven, want heb nooit iets anders gedaan. Het klikt goed met Gil. Hij is mijn mentor. Ik vind het heel leuk om te doen, en wil hier zeker verder in, maar het zal een werk van lange adem worden. Ik volg nu de Uefa A-cursus en wil alles rustig tot me opnemen. Ik wil niet snel, snel een trainer worden.”