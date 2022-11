Emile Merdin net als vorig jaar Belgisch kampioen tot 60 kilogram: “Finales tegen Olivier Naert worden steeds moeilijker”

In Beveren-Waas kroonde Merdin zich twee weken geleden al tot Vlaams kampioen in de klasse tot 60 kilogram. Ook toen haalde hij het van Naert. “Het BK is altijd een tof toernooi”, vindt Merdin. “In mijn eerste kamp kwam ik uit tegen Amirkhan Adzhamatov, nummer drie in Wallonië. Ik scoorde snel een waza-ari en kon nog eens scoren. Die kamp duurde niet meer dan drie minuten. In de halve finale kwam ik uit tegen Nathan Decuyper. Met hem train ik soms in Antwerpen. Ook die kamp kon ik binnen de reguliere tijd winnen. Door eerst waza-ari te scoren, daarna met een wurging.”

Beslist op strafpunten

Met Naert kwam Merdin in de strijd om de Belgische titel een nog bekendere opponent tegen. “Ooit begonnen we samen judo te doen bij Ingelmunster”, verduidelijkt Merdin. “In finales stonden we al heel vaak tegenover elkaar. Zelfs nog voor we U15 werden. Die onderlinge kampen worden steeds moeilijker en moeilijker. Omdat we alles van elkaar weten. Toen we aan de golden score begonnen had ik twee shido’s, Olivier één. Hij kreeg nog een tweede en derde strafpunt. Na een lange kamp, acht tot negen minuten, was de titel voor mij.”

EK en WK U21 in 2023

Bij de seniors z’n tweede titel op rij. In 2023 is hij laatstejaars U21. “Ik hoop op een selectie voor zowel het EK als het WK in september en oktober van volgend jaar”, blikt Merdin vooruit. “Dit jaar haalde ik zilver op een European Cup in Italië. Volgend jaar hoop ik op dergelijke internationale competities nog enkele keren het podium te halen. Over een tiental dagen doe ik in de buurt van Parijs een internationaal toernooi. In Frankrijk is het niveau altijd hoog, dat zijn interessante toernooien. Daarna doe ik in Ingelmunster en Gent de interclub met Kawaishi Ingelmunster. Interclub doe ik in de –66 kg. Niettemin is het mijn bedoeling te blijven kampen in –60. Ik ben niet groot en denk dat ik het lichaam heb om bij de lichtgewichten te blijven. Dat ik graag eet is een probleem. De laatste week voor een competitie moet ik opletten wat ik eet. Dan is het niet altijd makkelijk om mij bij het studeren te concentreren.”

