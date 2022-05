Emil Abaz en Rupel Boom winnen bij La Louvière (0-2) en sluiten bewogen seizoen af met behoud: “Het voelt alsof we de titel pakten”

Voetbal eerste nationaleOpdracht volbracht. Rupel Boom moest winnen bij La Louvière om de barrages te ontlopen en de troepen van Steven De Groot faalden niet. In de eerste helft konden de Steenbakkers hun overwicht nog niet omzetten in goals, maar aan het begin van de tweede periode sloegen ze twee keer toe via Abaz en Sula. De ontlading én opluchting na het laatste fluitsignaal waren logischerwijze groot.

“Het voelt alsof we de titel pakten”, zegt een uitgelaten doelpuntenmaker Emil Abaz. “Ik ben heel blij voor de spelers en de staf dat we dit konden afmaken. We wilden absoluut de barrages vermijden, want daar had niemand nog zin in. Die goals na de pauze waren dan ook een enorme bevrijding. Mijn 0-1? Ik kan je niet vertellen hoeveel deugd mijn doelpunt deed. Het moet het belangrijkste doelpunt uit mijn carrière zijn. Nu is het tijd voor een feestje. Na een seizoen als dit hebben we dat dubbel en dik verdiend.”

Volwassen

“We wisten dat we moesten winnen, maar ondanks een drietal goeie kansen, kwamen we niet tot scoren”, zegt doelman Juliaan Laverge. “Aan de rust hebben we nog eens gehamerd op het belang van die goals en na tien minuten was het een eerste keer raak. Ikzelf moest nog een keer tussenkomen, maar we speelden een zeer volwassen wedstrijd. Of ik zo’n moeilijk seizoen had ingecalculeerd toen ik tekende in januari? Eigenlijk niet, maar uiteindelijk zie je toch dat we voldoende kwaliteiten hebben voor deze reeks. En dit behoud is vooral het resultaat van een fantastische teamsfeer. We zijn een jonge, maar hechte groep.”

Bloed, zweet en tranen

“Het heeft ons bloed, zweet en tranen gekost”, beseft trainer Steven De Groot. “We speelden niet onze beste wedstrijd, want de stress speelde ons duidelijk parten. Maar dat ze het dan toch afmaken, is de verdienste van de spelersgroep. Die twee goals op korte tijd waren een zegen om het laatste halfuur mee in te gaan. Iedereen besefte dat de klok natuurlijk tikte. Op het einde vergaten we de partij helemaal dood te doen, maar daar maalt niemand nog om. Het resultaat telt.”

Soap

Twee overnames, evenveel trainerswissels, financiële problemen en een constante strijd tegen de degradatie. We zien weinig scenaristen zoveel drama in een seizoen stoppen als in dat van Rupel Boom en met de nakende bekendmaking van de nieuwe Amerikaanse investeerders lijkt het vervolg ook al verzekerd. Op het veld zaterdagavond kregen we alvast de sportieve apotheose. Rupel Boom blijft in eerste nationale.

Lees ook: voetbal in eerste nationale