Emil Abaz en Rupel Boom hebben geen foutenmarge meer voor komst van Dessel: “We geloven nog in de rechtstreekse redding”

voetbal eerste nationaleSinds vorige week heeft Rupel Boom zijn lot niet meer in eigen handen. Wil het zich nog rechtstreeks redden, dan is een zes op zes in de laatste twee wedstrijden noodzakelijk én moet het rekenen op puntenverlies van Tienen en/of Francs Borains. Maar alles begint met de Steenbakkers zelf en dus moet zaterdagavond Dessel, zelf in een mindere periode met 2 op 12 en slechts een zege in de laatste tien wedstrijden, voor de bijl.

“En we geloven er in dat we hen kunnen kloppen”, zegt Boom-aanvaller Emil Abaz. “In de heenronde speelden we al een heel goede wedstrijd tegen Dessel, maar verloren we nog onterecht. Nu moeten we er voor proberen te zorgen dat het resultaat in ons voordeel uitdraait. En er zijn voldoende elementen om met vertrouwen naar de match toe te leven. De voorbije weken speelden we opnieuw geen slechte wedstrijden, maar ontbrak het ons, niet voor het eerst, aan doelpunten.”

Beter doen

“En daarvoor kijk ik in de eerste plaats naar mezelf, want ik ben zeer zelfkritisch. De goal tegen Patro was goed voor mijn vertrouwen, maar daarna lukte het me niet om er een vervolg aan te breien. Vorige week had ik pech met die vrije trap op de lat, maar na de pauze had ik nog een goede mogelijkheid oog in oog met de keeper. Oke, de doelmannen waren allebei super en bepaalden het resultaat, maar ikzelf moet beter doen. Hopelijk lukt het me nog om dat recht te zetten in de resterende wedstrijden.”

Onzekere toekomst

“Of het mijn laatste wedstrijden zijn voor Boom? Ik sprak met het bestuur, maar er is nog niets officieel. En eerlijk gezegd heb ik ook geen idee over mijn toekomst. Mocht de club degraderen, heb ik in elk geval geen zin om in tweede amateur te gaan voetballen. Dan hoop ik op een betere aanbieding. Maar zover zijn we nu nog niet en mijn eerste betrachting is om de club in eerste nationale te houden. Ondanks alle tegenslagen moeten we elke uitdaging met het hoofd omhoog aanpakken.”

Doelman Vlogaert verlaat Rupel Boom aan het einde van het seizoen voor Crossing Schaerbeek. Kanu en Kesteleyn zijn geelgeschorst voor de partij tegen Dessel. Bergiers, Van Den Broek en Augustynen ontbreken met blessures.

