Emiel Verstynge is Europees kampioen, maar wil meer: “Ik ga voor de regenboogstrepen”

EK Veldrijden beloften Witse Meeussen pakt brons op het EK: “Ik was even van de kaart na mijn valpartij”

Het EK van Witse Meeussen leek er na een valpartij op te zitten, maar de Antwerpenaar sloot toch weer aan en deed in de slotfase nog mee voor de prijzen. “Ik was even van de kaart. Twee keer zelfs. Eerst na mijn val en daarna toen ik in de laatste ronde naar brons reed. Al was toen meer een trance. Het publiek heeft me naar brons geleid”, vertelt Meeussen.

21:41