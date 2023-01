Emiel Verstrynge start nieuwe jaar met zege: “Leuk want woensdag spring ik weer met plezier op de fiets”

Voor het klassement van de X²O Trofee bij de beloften komt Verstrynge niet in aanmerking. Want hij liet al de Koppenbergcross en de Grote Prijs Sven Nys in Baal passeren. Herentals was zijn eerste veldrit in 2023. “We trokken met een zestal beloften de slotronde in”, blikte Verstrynge terug. “Eerder was ik al eens voorop geraakt met Witse Meeussen. Ik reed ook twee ronden alleen voorop, maar toen ik merkte dat Witse opnieuw naderde heb ik even gewacht.”

Sterk op de skiberg

In de laatste ronde sloeg de pion van Crelan-Fristads toe. “Ik had al gezien dat ik om de een of andere reden de skiberg beter op ging dan de rest”, ging Verstrynge verder. “Daar lag mijn laatste kans op de overwinning. Op die skiberg ging ik vol. Daar kon ik een gaatje slaan. Misschien hebben de anderen ook even naar elkaar zitten kijken. In de laatste technische zone hoefde ik geen onnodige risico’s te nemen om voorop te blijven. Uiteraard moest ik wel vol naar de finish, maar dat had ik nog in de benen. Winnen doet altijd deugd. Ik zal woensdag weer met veel plezier op de fiets springen. Na een slechte cross is het gevoel de eerste training heel wat minder.”

Koksijde en Zonhoven

Deze week werkt Verstrynge nog twee crossen af. Donderdag trekt hij naar de Duinencross in Koksijde, de volgende manche van de X²O Trofee. Zondag gaat hij in Zonhoven bij de beloften op zoek naar Wereldbekerpunten. Een week later volgt het Belgisch kampioenschap in Lokeren. Daar start hij bij de profs, een verplichting die de federatie oplegt.

“Daags na het BK vliegen we naar Spanje voor een stage”, verduidelijkte Verstrynge. “We rijden er de Wereldbeker in Benidorm en vanuit het stageoord trekken we naar de laatste Wereldbeker in het Franse Besançon. Het is leuk dat ik nu vooral crossen in de eigen leeftijdscategorie kan afwerken. Na het wereldkampioenschap staan vooral weer veldritten bij de profs op het programma.”