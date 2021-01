Emiel Verstrynge prachtig vierde op WK U23: “Vooraf had ik meteen getekend voor dit resultaat”

In de eerste bocht na de start reed Verstrynge nog rond positie veertig, maar op het einde van de eerste van zes ronden zat hij helemaal voorin. Iets voor halfweg kon de Nederlander Pim Ronhaar een gaatje slaan. Verstrynge en Timo Kielich hielden hem in het vizier, maar het gaatje dichten lukte hen niet. De twee Belgen werden bijgebeend door Ryan Kamp, de uittredende wereldkampioen die in de eerste koershelft veel foutjes maakte. Dit trio streed om de tweede plaats. Die ging naar de Nederlander van Pauwels Sauzen-Bingoal. Verstrynge moest ook Kielich laten voorgaan. Op Ronhaar gaf hij negentien tellen toe.

Niet teleurgesteld

“Ik mag niet ontgoocheld zijn over deze vierde plaats, voor de start had ik hiervoor meteen willen tekenen”, benadrukte Verstrynge in de mixed zone op de Oostendse Wellingtonrenbaan. “In de eerste ronde heb ik geprobeerd om mij goed te positioneren. Ik moest zorgen dat ik voorin mee was. Dat is perfect gelukt, ook omdat er voorin enkele jongens wegvielen. Pas in de slotronde ben ik even met een plaatsje op het podium bezig geweest. Net naast het podium vallen is altijd jammer, maar er is geen reden om te klagen als je als eerstejaarsbelofte vierde wordt op een WK.”