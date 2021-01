Emiel Verstrynge niet op stage, wel naar Zilvermeercross in Mol: “Ik rijd graag door het zand”

Uiteraard zou ook Emiel Verstrynge dit coronaseizoen graag enkele crossen in de eigen beloftencategorie rijden, maar dat lijkt er niet in te zitten. Misschien zal dat enkel kunnen tijdens het WK in Oostende. Een BK voor U23 op 6 februari in Middelkerke lijkt bijna uitgesloten. Verstrynge probeert er het beste van te maken. Wat hem de laatste weken, met een twaalfde plaats in Bredene, een achtste in Gullegem, een veertiende plek op het BK, uitstekend lukt. “Voor de start van het profkampioenschap in Meulebeke besefte ik dat mijn conditie in orde is, maar je hebt ook een beetje meeval nodig”, weet de achttienjarige veldrijder. “Op het eerste rechte stuk na de start was er twee of drie plaatsen achter mij een valpartij. Daar ontsnapte ik een eerste keer. En op de plaats waar de fietsen van Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout in elkaar haakten kon ik op rechts vrij gemakkelijk passeren. Zo hing ik snel aan de staart van een groepje met onder meer Lander Loockx, Tom Meeusen, Vincent Baestaens en Jens Adams. Daar kon ik me voortdurend in handhaven.”