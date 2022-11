Emiel Verstrynge is Europees kampioen, maar wil meer: “Ik ga voor de regenboogstrepen”

EK veldrijden beloftenEmiel Verstrynge bekroonde een spannend Europees kampioenschap veldrijden bij de beloften met een gouden medaille. Het zag er lang naar uit dat de overwinning naar de Nederlander Pim Ronhaar zou gaan, maar de beste man in koers werd in de slotronde nog geremonteerd door drie Belgen. “Bij zijn laatste tempoversnelling had ik geen antwoord. Weg trui, dacht ik, maar in de laatste ronde stokte hij helemaal. Ik heb niet getwijfeld”, vertelt de nieuwe Europese kampioen.

Het was allesbehalve een saai EK voor beloften. Van bij de start namen de Belgen het voortouw. Thibau Nys en Witse Meeusen sloegen een kleine kloof, maar de Nederlanders Pim Ronhaar en Tibor del Grosso sloten aan. Met in hun kielzog ook Emiel Verstrynge. De Oost-Vlaming was voorin niet meer weg te slaan, ook al moest hij meermaals een achterstand op Ronhaar goedmaken.

Gedragen door de fans

“We kwamen telkens terug, maar in de slotfase leek Ronhaar op weg naar de titel. Toen hij aanzette, moest ik afhaken. Maar goed, hij is blijkbaar ook maar een mens en in plaats van het af te maken, zag hij mij weer in zijn wiel. Toen ik weer bij hem kwam, wist ik dat ik een mentaal voordeel had. Ronhaar rijdt graag alleen en meestal goed, maar met iemand in zijn wiel, wordt het moeilijk”, vertelt Verstrynge, die profiteerde van de aanmoedigingen van de Belgische supporters.

Rustig gebleven

“Op de laatste oplopende kasseistrook had ik een gaatje. Ik ben er toen vol voor gegaan. Toen volgde nog de schuine kant. Daar kon je de koers niet winnen, maar wel verliezen. Het was dus zaak van niet te fel te zijn. Ik kon mijn zenuwen in bedwang houden. Daarna wist ik dat de titel binnen was”, glundert Verstrynge die met zijn Europese titel de tweede plaats op het WK in Fayetteville kan vergeten.

“Tja, die tweede plaats is mij lang blijven achtervolgen. Eerlijk, ik heb er heel vaak van wakker gelegen, ook al kon ik mezelf niks verwijten. Ik voelde toch wel wat druk voor het EK, want ik wilde niet opnieuw in de fout gaan. Ik had een duidelijk doel: revanche nemen. De puzzelstukken sloten vandaag perfect aan. Ik bewijs nog maar eens dat ik een kampioenschapsrijder ben, al wil graag nog wat vaker op het hoogste podium staan. Schrijf maar op dat ik voor de regenboogstrepen ga.”

Lees ook: meer veldrijden