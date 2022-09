Emiel Vermeulen in eigen Koolskamp zevende keer in het Kampioenschap van Vlaanderen: “Fysiek weer in orde”

Emiel Vermeulen (29), geboren en getogen in Koolskamp maar woonachtig in Brugge, probeert zich in de laatste rechte lijn van het Kampioenschap van Vlaanderen tussen die gerenommeerde spurtbommen te wringen. Ooit deze 1.1 op z’n naam zetten is een droom. Hij beseft dat het bijzonder moeilijk wordt die droom in de 106de editie waar te maken. Nochtans lijkt hij na tal van ongemakken – coronabesmetting, hartproblemen, bacterie op de longen – weer de oude.

“Fysiek weer in orde”, glundert Vermeulen, recent zevende in Izegem, veertiende in Fourmies en tiende in Desselgem. “Heb ook heel veel zin om te koersen want dit jaar heb ik nog niet veel kunnen tonen. Inderdaad, dinsdag was ik in de Memorial Briek Schotte in Desselgem heel actief. Met vijf probeerde ik naar vier vroege vluchters te rijden. We bleven hangen, twee jongens zaten tegen hun limiet. Toen er vanuit het peloton versterking kwam konden we de sprong naar de spits van de wedstrijd toch afronden.”

Lastiger door slecht weer

Vermeulen trok bij het aansnijden van de slotronde in de aanval, kreeg de latere winnaar Kobe Vanoverschelde in steun, maar de rest van de kopgroep keerde terug. “Niemand mee van Volkerwessels en Abloc, twee teams met twee renners voorin”, zucht Vermeulen. “In de finale had ik ook de indruk dat de West-Vlamingen achter elkaar reden. Bij de volgende uitval hadden de Nederlandse teams wel iemand mee. Dan werd er afgestopt en waren de vogels gaan vliegen. In de sprint om plaats vier probeerde ik te verrassen, maar uiteindelijk werd ik zelf verrast.”

Het Kampioenschap van Vlaanderen in Koolskamp wordt een andere koers. Met sterkere selecties, dus grotere controle. “Ze voorspellen slecht weer, dat gaat de koers lastiger maken”, weet Vermeulen, die over zijn toekomst bij Go Sport-Roubaix Lille Métropole in het ongewisse verkeert. “Voor een goeie uitslag gaan de omstandigheden gunstig moeten zijn. In Koolskamp werd ik al vierde, zevende, achtste en tiende. Gezien het sterke deelnemersveld zou het niet slecht zijn indien ik weer binnen de eerste tien finish. Maar ik ga voor meer.”

