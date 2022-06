Emiel Vanacker Belgisch studentenkampioen: “Ik wist pas net voor de start dat er een titel te verdienen viel”

Het is al enkele jaren een traditie: de kermiskoers voor elites zonder contract, beloften, amateurs en masters in Zomergem heeft twee winnaars. De man die als eerste over de streep komt – dinsdagavond was dat Bjorn De Decker, Belgisch kampioen bij de elite 3 – wordt gehuldigd, maar ook de eerste student in de uitslag. Emiel Vanacker uit Oostduinkerke sprintte achter de acht koplopers om plaats negen en werd twaalfde. Meteen de beste student, want twee plaatsen beter dan Joerik De Neve, vijf beter dan Maxwell De Broeder.

Degelijk eindschot

“Voor ik naar de inschrijvingstafel ging, wist ik niet dat hier een Belgische titel voor studenten te verdienen viel”, beweerde Van Acker. “Toen ik mijn nummer afhaalde, werd mij dat duidelijk gemaakt. Dat ik uiteindelijk eerste student ben geworden, wist ik ook niet. Voor alle zekerheid keerde ik na de aankomst even terug. Tot mijn grote verbazing hoorde ik mijn naam afroepen. Inderdaad, dit is mijn eerste driekleur ooit. Ik studeer marketing-sales aan Howest. Ook al heb ik niet de dikste benen, toch beschik ik over een vrij goede spurt. Hier begon ik net iets te vroeg te sprinten.”

Lance Decabooter, Bram Van Renterghem en Jasper Paridaens gingen in de laatste rechte lijn nog over hem. Geen studenten. Ook in de kopgroep van acht zaten geen renners die in aanmerking kwamen voor de driekleur. Vanacker, actief bij Urbano-Vulsteke, kan met deze onverwachte titel een ietwat mindere periode afsluiten.

Geen uitschieters

“Mijn eerste seizoen bij de beloften was goed, maar ook niet speciaal want zonder uitschieters”, ging Vanacker voort. “Tot nog toe was dit seizoen niet denderend. Met Jelle Harteel ging ik vier dagen trainen in de Ardennen. Dit was mijn eerste koers. Eigenlijk wou ik het criterium in Staden rijden, maar ik schreef te laat in. Gelukkig kon ik in Zomergem koersen. Al liep het bijna mis. Ter hoogte van de kerk belandde ik, toen ik halfkoers een bocht te snel nam, achter de nadar. Om weer bij het peloton te geraken, moest ik over de afsluiting kruipen.”

Voor Vanacker staat maandag de Schaal Schoeters in Beveren-Waas op het programma. Zaterdag 9 juli rijdt hij ook Dwars door Wingene.

