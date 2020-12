Emiel Planckaert steeds zonder ploeg: “Ik ben realistisch en besef dat het gedaan is met koersen”

WielrennenEmiel Planckaert traint met zijn broers Baptiste en Edward, maar heeft weinig hoop dat hij in 2021 nog in het profpeloton zit. De 24-jarige inwoner van Bavikhove is op zoek naar een nieuwe job, eventueel bij politie of leger.

Zeggen dat Emiel Planckaert drie jaar het shirt van Sport Vlaanderen-Baloise droeg is de waarheid geweld aan doen. Hij stond bij manier van spreken meer langs de kant toekijken dan dat hij wedstrijden afwerkte. In drie jaar komt hij amper aan een honderdtal koersdagen. Als neoprof werd hij door hartritmestoornissen afgeremd, in de zomer van 2019 werd hij op training door een auto aangereden en dit jaar stond door de coronacrisis iedereen van half maart tot 1 augustus langs de kant. Contractverlenging zat er niet meer in.

“Omdat ik blijkbaar onvoldoende mee was in vroege vluchten”, zucht Emiel Planckaert. “Laat precies dat iets zijn wat ik niet goed kan. In een koers heb ik bij de start altijd problemen. Mijn benen lopen kort na het begin van een wedstrijd helemaal vol. Dat was bij de nieuwelingen ook al het geval. Meestal was ik de eerste geloste, werd ik in de loop van de koers beter en won ik. Ik heb allerlei zaken – opwarmen op de rollen, op de weg, blokjes rijden, enzovoort – geprobeerd om dat te verhelpen, maar dat raakte niet opgelost.”

Wedstrijdbegin altijd lastig

Een handicap, want bij de profs is het eerste wedstrijduur meestal hectisch. Planckaert informeerde bij enkele andere ploegen of ze interesse hadden om hem een kans te geven. Zonder succes. Momenteel heeft hij geen contacten.

“Uiteraard hoop ik nog een ploeg te vinden, maar ik moet realistisch zijn”, gaat Emiel Planckaert verder. “Ik vermoed dat mijn wielercarrière nu eindigt. Een job zoeken zodat ik nog kan koersen doe ik niet. Vind ik werk dat met koersen te combineren is, zal ik dat blijven doen. Louter voor het plezier, prijzen zal ik wellicht niet meer rijden.”

Naar het leger of bij de politie

Terwijl hij traint met zijn broers sleutelt Emiel Planckaert aan een nieuwe toekomst. Er is een kans dat hij weldra een uniform aantrekt. “Dat trok me altijd aan”, beweert de bijna ex-renner. “Politie of het leger. Bij het leger heb ik al medische testen afgelegd. De volgende stap zijn fysieke testen. Ik hoop snel iets te vinden, want als je samenwoont moet je een aantal dingen betalen en afbetalen.”

