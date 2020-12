Emiel Planckaert steeds zonder ploeg: “Ben realistisch en besef dat het gedaan is met koersen”

Zeggen dat Emiel Planckaert drie jaar het shirt van Sport Vlaanderen-Baloise droeg is de waarheid geweld aan doen. Hij stond bij manier van spreken meer langs de kant toekijken dan dat hij wedstrijden afwerkte. In drie jaar komt hij amper aan een honderdtal koersdagen. Als neoprof werd hij door hartritmestoornissen afgeremd, in de zomer van 2019 werd hij op training door een auto aangereden en dit jaar stond door de coronacrisis iedereen van half maart tot 1 augustus langs de kant. Contractverlenging zat er niet meer in. “Omdat ik blijkbaar onvoldoende mee was in vroege vluchten”, zucht Emiel Planckaert. “Laat precies dat iets zijn wat ik niet goed kan. In een koers heb ik bij de start altijd problemen. Mijn benen lopen kort na het begin van een wedstrijd helemaal vol. Dat was bij de nieuwelingen ook al het geval. Meestal was ik de eerste geloste, werd ik in de loop van de koers beter en won ik. Ik heb allerlei zaken – opwarmen op de rollen, op de weg, blokjes rijden, enzovoort – geprobeerd om dat te verhelpen, maar dat raakte niet opgelost.”