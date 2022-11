Emano Permentier is opnieuw volwaardig renner na vermeende hartproblemen: “Plots hoorde mijn familie onterecht dat ik een hartstilstand had”

Wielrennen beloftenEmano Permentier heeft er enkele heftige maanden opzitten. De belofte uit Dendermonde belandde in de Ronde van Namen in de ziekenwagen. Hartproblemen werd aanvankelijk gedacht. Daar bleek later niets van aan te zijn. Om de rust te bewaren, hield Permentier het verhaal begrijpelijk wat stil. Nu spreekt hij.

Emano Permentier (21) maakte enkele heftige maanden mee. “Deze zomer heb ik bewust het verhaal niet aan de grote klok gehangen. Ik wou de kalmte bewaren. Nu alles in de plooi is gevallen, kan ik wel spreken. In de eerste rit van de Ronde van Namen zat ik op de eerste klim goed vooraan. Plots voelde ik pijn in de borststreek en voelde ik me duizelig worden. Gelukkig had ik de reflex om te stoppen en mij aan de kant te zetten. Vanaf dat moment herinner ik me niets meer tot ik weer bij mijn positieven kwam in de ziekenwagen. Het is een lege plek in mijn geheugen.”

Hartstilstand?

Ook voor de naasten van Emano Permentier volgden enkele bange uren. “Door de wedstrijdradio werden de slechtste berichten de wereld ingestuurd. Plots hoorde mijn familie onterecht dat ik een hartstilstand had. Ze dachten dat ik vocht voor mijn leven. Emotioneel en fysiek waren het zware momenten. Uiteraard was de opluchting bij de familie groot toen bleek dat ik wakker was. Nadien viel ik nog enkele keren flauw, maar de paniek was weg.”

Quote De dokters hielden het er finaal op dat ik geveld was door de extreme hitte die dag Emano Permentier

“In het ziekenhuis van Libramont werden de eerste onderzoeken uitgevoerd. Die brachten niet meteen opheldering. Nadien trok ik naar het ziekenhuis in Aalst, waar men toch een reputatie heeft opgebouwd als het om cardiologie gaat. Uiteindelijk ben je niet gerust vooraleer je weet wat er aan de hand is. Die onzekere periode was beklemmend. Ook in Aalst stelde men vast dat mijn hart helemaal in orde was. De dokters hielden het er finaal op dat ik geveld was door de extreme hitte die dag. Het was vierendertig graden.”

Hervatten

Intussen heeft Emano Permentier de competitie hervat. “Ik heb vorig seizoen nog enkele koersen kunnen rijden. Gewoon om het gevoel weer te krijgen. De conditie was er uiteraard niet, maar ik werd toch nog zevende in Bavegem en haalde twee keer de top dertig in kermiskoersen bij de profs. In december trek ik met Branko Huys voor drie weken op stage naar Spanje. Daar beginnen we aan de echte voorbereiding op het nieuwe seizoen. Eind februari wil ik dan weer vol enthousiasme met Mysenlan-PXL Carpets-Quality aan een nieuwe jaargang. Met een gerust hart.”

Lees ook: meer wielrennen