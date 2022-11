Elyne Boeykens met België naar kwartfinale WK padel in Dubai: “Benieuwd wat we nu kunnen doen”

Net als vorig jaar plaatsten de Belgische vrouwen zich zeer knap voor de kwartfinale van het WK padel. In Dubai werd woensdag in het beslissende pouleduel Uruguay met 3-0 verslagen. Het team van coach Thomas Deschamps mag zich opmaken voor een kwartfinale tegen Frankrijk. “We hebben de poule proper afgewerkt”, reageert Elyne Boeykens.

Met Elyne Boeykens (Merksem), Dorien Cuypers (Antwerpen), Astrid Dierckx (Antwerpen), Michelle Van Mol (Wommelgem), Babette Wyckaert (Mechelen), Helena Wyckaert (Mechelen) en An-Sophie Mestach, de Oost-Vlaamse ex-WTA speelster die in Wilrijk woont, kleurt het Belgische vrouwenteam op het WK padel in Dubai bijna volledig Antwerps. De Belgische dames wonnen maandag met 3-0 van Japan, ondergingen dinsdag logischerwijze de wet van de sterkste tegen Argentinië (0-3) en versloegen woensdag in het beslissende duel om de tweede plaats Uruguay met 3-0. Nadat Cuypers en Mestach het eerste punt scoorden (6-1, 6-1), zorgden Boeykens en Helena Wyckaert even later voor de beslissing (6-4, 6-4). Van Mol en de Waalse Laura Bernard maakten er in het derde duel met 7-5, 6-1-winst nog 3-0 van. Dierckx en Babette Wyckaert, die beide tegen Argentinië wel speelden, bleven deze keer aan de kant.

“We waren gebrand om net als vorig jaar de top acht te halen, het duel tegen Uruguay was dus zeer belangrijk”, aldus Elyne Boeykens. “De zenuwen waren wel wat strakker gespannen, maar dat had geen invloed op het resultaat. We werden ingedeeld in een mooie poule en we hebben de groepsfase zeer proper afgewerkt.”

Hele ervaring tegen Argentinië

Dinsdag werd het voor het Belgische team een speciaal treffen tegen Argentinië. De wedstrijd werd immers op centre-court afgewerkt. “Het stadion was dan wel leeg, maar opkomen naast die Argentijnse topspeelsters en het volkslied horen gaf toch wel een kick”, aldus Boeykens. “Tegen de vice-wereldkampioen was het in de eerste plaats genieten en leren. We kregen geen cadeaus van die Argentijnse speelsters, maar we hebben ons allemaal wel zeer goed geweerd.”

Vorig jaar werd België zesde op het WK in Qatar. Donderdag in kwartfinale winnen tegen Frankrijk en er mag deze keer zelfs om de medailles gespeeld worden. Evident wordt dat echter niet. Vorig jaar werd Frankrijk op het WK vierde. “Frankrijk is een ijzersterk land”, zegt Boeykens. “Ik ben echt benieuwd wat we in kwartfinale tegen hen kunnen doen. Ons eerste doel – de top acht halen – is reeds bereikt. We gaan er straks in ieder geval volle bak tegenaan.”

De Belgische teams vertoeven reeds sedert donderdag in Dubai. “Zo kregen we de tijd om te wennen aan de omgeving”, besluit Boeykens. “Het hotel ligt vlak naast de club. Ideaal om even te gaan eten en terug te keren om te supporteren voor het mannenteam. De omstandigheden zijn ideaal.”