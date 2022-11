Elvis Mehanovic (SK Tongeren): “We hadden het niet onder de markt met Beerschot U23 B, maar de nipte 2-1 overwinning is wel verdiend”

Na de riante 2-6 overwinning in Lebbeke waren de verwachtingen hoog gespannen bij de Tongerse supporters met de komst van het voorlaatste Beerschot U23 B. De Eburonen met andermaal een glansrol voor de vaardige aanvaller Elvis Mehanovic moesten zwoegen om de drie punten in eigen huis te houden. Het werd wel een verdiende 2-1 overwinning en de Ambiorixzonen van T1 Tomas Daumantas staan op een knappe vijfde plaats.

“Voor de supporters die een doelpuntenfestival hadden verwacht moet ik sorry zeggen”, opende de 22-jarige Mehanovic, die sportief manager Jef Byloos transfervrij ging wegplukken bij FK Tuzla City uit Bosnië. “We hadden het niet onder de markt tegen de jonge kerels van Beerschot. Er zitten meerdere talenten in dat team en ik kan het nauwelijks geloven dat ze op de voorlaatste plaats staan.”

“Halverwege de eerste helft kregen we meer greep op de partij”, vervolgt de Bosnisch-Nederlandse centrumspits, die eerst na de wedstrijd zijn ouders een kus en knuffel ging geven. “Ik kon Romain Spaillier bedienen en die liet doelman Hosten kansloos. Na de rust meer evenwicht in de partij en we moesten blijven knokken om de voorsprong te behouden. Tien minuten voor tijd kon ik de voorsprong verdubbelen. Man van de match met een assist en één doelpunt? Ach, daar ben ik niet mee bezig. Ik ben geen egoïstische spits. Als ik mijn ploegmaats kan laten scoren geeft evenveel voldoening. Ik ben met negen treffers goed gestart aan het seizoen en na veel tegenslagen in mijn nog jonge carrière is dat een opsteker.”

RC Genk en RSC Anderlecht

“Twee keer klopte ik op de deur van de grote doorbraak”, gaat sluipschutter Mehanovic verder. “Bij RC Genk kwam ik zelfs bij de grote jongens, maar een zware knieblessure gooide roet in het eten. Mijn toekomst bij de jeugd van Anderlecht zag er ook rooskleurig uit, maar opnieuw moest ik een zware knieoperatie ondergaan. Het was ondanks die tegenslagen toch een mooie periode en een speciale belevenis. Of ik nog droom van een grote doorbraak op het hoogste niveau? Ik ben nog vrij jong, maar ben daar nu niet mee bezig. Ik ben hier in Tongeren uitstekend opgevangen en wil deze mooie club helpen om door te groeien. De beleving is enorm en ik voel het respect van de staf, de ploegmaats, het bestuur en de supporters.”

Elvis Presley

“Of mijn naam is gekozen door Elvis Presley? Die vraag heb ik al duizend keer gekregen (lacht). Mijn ouders kwamen vanwege de Joegoslavische oorlogen naar Nederland. Ik ben geboren in Sittard, maar Elvis is een naam die vaak voorkomt in Bosnië.”

Cappellen

“Met een zes op zes trekken we met vertrouwen volgend weekend naar Cappellen één van de topclubs uit onze reeks. Uiteraard een moeilijke opdracht, maar we hebben dit seizoen reeds bewezen dat we van niemand schrik moeten hebben. Het is niet omdat het tegen Beerschot niet van een leien dakje liep dat we in Cappellen kansloos zijn”, besluit de beresterke Mehanovic.