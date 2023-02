Els Vandesteene redster in nood voor VDK Gent: “Zij is echt goud waard”

Geniale aanpassing

Dus greep coach Morand in met zijn noodoplossing en vanaf 8-9 in de tweede set ontpopte Vandesteene zich als rots in de branding. Julie Smeets ging aan de kant, Elien Van Elsen werd ontlast van haar taken in receptie en dat gaf haar vleugels. Ze werd topscorer met 21 punten. Els Vandesteene werd meer en meer de redster in nood voor het Gentse team. De mayonaise pakte weer. Het is bijzonder knap van het VDK-team dat zij zo kloek reageerden. Want in de eerste set kregen ze toch kletsen om de oren.