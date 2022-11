Els Vandesteene en VDK Gent bereiken de halve finale van de Belgische beker: “Energie doorgeven en tegelijkertijd rust brengen”

Zeven matchen op twee weken tijd

In december moeten de speelsters van coach Morand het in twee halve finalewedstrijden (heen- en terug, red.) opnemen tegen Hermes Oostende. De kustmeisjes dromen - net zoals Gent - van de finale in het Antwerpse sportpaleis. “Dit was de zevende wedstrijd op twee weken tijd”, merkt Stijn Morand op. “Daarom doet deze overwinning tegen Charleroi zo veel deugd. We hebben goed gespeeld, vooral in aanvallend opzicht, met een scorepercentage van bija 50%. Ik zie mijn speelsters steeds meer vooruitgang boeken. Ook Els Vandesteene - door omstandigheden in de liberorol geduwd - begint in haar nieuwe functie te groeien.”