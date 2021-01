Eloy Otero Perez en Heur-Tongeren zijn blij dat ze trainingen mogen hervatten met het oog op het bekerduel bij AA Gent

Marco Pauls was na afloop van de training een tevreden coach. “Absoluut. Ik ben blij om weer op het veld te kunnen staan en vooral gelukkig voor mijn jongens. Teams uit eerste nationale zoals Thes Sport, Dessel Sport en Rupel Boom kregen geen toestemming van de burgervaders. Gelukkig zag onze burgemeester Patrick Dewael er geen graten in. Wij volgen uiteraard strikt het protocol. Drie keer per week zullen we deze maand trainen en dat telkens met sneltesten vooraf. Per test kost het de club drie euro. Maar ons bestuur wil ook graag die unieke wedstrijd beleven.”

“Echt waar, het deed deugd nog eens samen te zijn. Want het was geleden van 11 oktober, toen we ons thuis tegen Saint-Ghislain konden kwalificeren voor het bekerduel in de Ghelamco Arena. Financieel heeft de groep ook een knappe geste gedaan. Voor de maand januari zullen ze trainen en hun wedstrijd tegen AA Gent spelen, zonder vergoeding.”

Op die training ook een stralende Eloy Otero Perez (31). Wat is zijn mening over het vreemde bekerverhaal? “Het zijn dit seizoen uitzonderlijke omstandigheden. Enkele keren werd ons bekerduel met Gent naar een latere datum verplaatst. Helaas, speelt het geld ook een grote rol. Heur-Tongeren is een gezond clubje uit tweede nationale. Een reeks hoger spelen hogere bedragen een rol. Die spelers moeten betaald worden en dat zonder inkomsten. Ik kan mij best voorstellen dat de meeste clubs dan niet staan te springen om hun bekerwedstrijd af te werken. En natuurlijk is elke club nog afhankelijk van de beslissingen, die door de gemeente worden genomen. Gelukkig gaf de stad Tongeren haar toestemming en kunnen we eindelijk weer op het veld staan.”

Hoe zit het met de conditie?

“Goed hoor. Ik ben met mijn 31 jaar wel bij de ervaren kerels, maar conditioneel nog top. We kregen een individueel programma mee, met veel loopwerk en tussendoor krachttraining. Weer met de bal kunnen oefenen is een zalig gevoel. Ik werk bij transportbedrijf Getax NV met gelukkig begripvolle en sportieve bazen. Zo kreeg ik deze week vrijaf. Die wedstrijd tegen AA Gent is misschien de laatste mooie affiche uit mijn carrière.”

Over carrière gesproken. Ben je gelukkig hier in Heur-Tongeren?

“Heel gelukkig. Ik doorliep mijn jeugd bij Tongeren. Ik ging twee keer voor één seizoen bij Spouwen-Mopertingen aan de slag, met tussendoor zes jaar Bilzen-Waltwilder en één jaar Zonhoven. Nu ben ik bezig aan mijn tweede seizoen in Heur-Tongeren en ik hoop hier mijn carrière te kunnen afsluiten.”

Wees eerlijk. Hebben jullie een kans om te stunten in de Ghelamco Arena?

“Sinds de komst van Vanhaezebrouck speelt AA Gent weer op zijn oude niveau en zijn we op papier kansloos. We moeten ook niet dromen van een stuntzege. Gewoon genieten en proberen niet af te gaan als een gieter.”

Geloof je in een herstart van de competitie?

“Na onze bekerconfrontatie moeten we in principe op 7 februari aan de slag in competitieverband tegen Pepingen-Halle. Als de clubs deze maand niet mogen trainen, zal die wedstrijd niet doorgaan. Ik vrees ervoor dat de competitie definitief zal worden stopgezet. Laten ons hopen van niet, maar de gezondheid komt uiteraard op de eerste plaats.”

Otero Perez is je achternaam. Van Spaanse afkomst?

“Goed geraden. Mijn mama is afkomstig van Sevilla en papa uit Oviedo. Of ik de Spaanse taal machtig ben? Ik ben dan wel hier geboren, maar kan het vrij goed spreken. Begrijpen doe ik praktisch alles. Mijn ouders verblijven geregeld voor enkele maanden in Spanje. Door de covid is dat nu wel even weggevallen”, besluit de aanvallende middenvelder.

