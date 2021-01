Ellen Van Loy vijfde op het BK: “Best een goede cross gereden”

Wie bij de vrouwen op een spannend BK had gerekend kwam bedrogen uit. Na een uitstekende start van Julie De Wilde, ploeggenote van Cant, nam de uittredende Belgische kampioene snel het commando in handen. Lotte Kopecky was de enige die Cant in het vizier hield. Bij het aansnijden van de tweede van zes ronden kwam ze op negen seconden van Cant door. Franck zat toen al op twintig seconden. Ellen Van Loy volgde met Laura Verdonschot in vierde positie en reed weg van de renster van Pauwels Sauzen-Bingoal. Maar bij het ingaan van de slotronde ging Verdonschot in de aankomstzone over de pion van de Baloise Trek Lions. “In de vierde ronde maakte ik een fout waardoor ik vijf tot zes seconden verloor”, analyseerde Van Loy na afloop. “Zonder dat had Laura van verder moeten komen. Bij het begin van de slotronde ging Laura over mij. Ze reed niet gigantisch ver van mij weg. Die laatste ronde was een lange spurt. Ik hoopte in de zandstrook dichter te komen bij Laura, maar ik moest te vroeg van de fiets. Laura ging ook niet goed door het zand, maar ze zat al wat te ver. Los daarvan, ik ben echt wel tevreden met deze vijfde plaats.”