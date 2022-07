Ellen Van Dijk herovert leiding in Baloise Ladies Tour dankzij overtuigende tijdritzege: “Boni’s in finale niet meer van belang”

Eindwinst in de Baloise Ladies Tour wenkt! Ellen Van Dijk zette zaterdagavond in Knokke-Heist de individuele tijdrit over 15,6 km op haar naam. Ze begint met 31 seconden voorsprong op Lorena Wiebes aan de finale in Deinze.

Van Dijk, regerend wereldkampioene tegen de klok, dook als enige van de 97 rensters onder de grens van twintig minuten. Ze was 44 seconden sneller dan de Duitse Mieke Kröger. De Française Audrey Cordon Ragot gaf nog twee tellen meer toe. Wiebes verloor 51 seconden op haar landgenote en werd vierde.

“Deze tijdrit winnen was het doel, ook omdat er weinig andere favorietes op deze zege tegen de klok waren”, vertelde Van Dijk. “Een tweede doel was zo veel mogelijk voorsprong pakken voor het algemeen klassement. Volgens mij is dat perfect gelukt. De bonificatieseconden die zondag in Deinze bij de twee tussenspurten en aan de streep te verdienen zijn spelen geen rol meer. Dat geeft me een prettig gevoel. Ik kan terugvallen op een sterke ploeg. Zonder pech moeten we erin slagen dit tot een goed einde te brengen.”

Beste tijdrit ooit

De renster van Trek-Segafredo, die volgende week zondag in Parijs aan de Ronde van Frankrijk begint, trekt met een bonus van 31 seconden naar de slotetappe in Deinze. Uiteraard zullen ze zich bij Team DSM niet zomaar neerleggen bij de eindwinst van Van Dijk, maar wellicht zal de ploeg vooral die laatste rit willen winnen. Uiteraard met Wiebes die in deze Baloise Ladies Tour al drie maal mocht juichen.

“Denk dat ik mijn beste tijdrit ooit reed, ben heel tevreden dat ik minder dan één minuut verlies op Ellen”, reageerde Wiebes nadat ze haar leiderstruien in punten- en rushesklassement afhaalde. “Zondag gaan we voor de ritzege. Het hoogst haalbare eruithalen is het opzet. En zeker mijn ‘happydogtrui’ verdedigen. Normaal komen mijn twee lieve hondjes zondag naar de finale.”

Truyen beste Belg

De blauwe trui van algemeen leider en de oranje trui van beste Nederlandse wisselden van schouders, de trui voor beste Belgische niet. Marthe Truyen, in de tijdrit 26ste op 2’22 van Van Dijk, trekt in het zwart naar Deinze. “Nu ik die leiderstrui heb wil ik hem houden”, aldus Truyen. “Als ik geen pech ken moet dat in een vlakke rit lukken.”