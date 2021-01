Ellen Lauwers en Phantoms Boom gaan nipt onderuit bij Hema SKW: “Toch waren we defensief zeer sterk”

“Het was wel onze beste wedstrijd van het seizoen op defensief vlak”, geeft Ellen Lauwers aan. “We beperken de thuisploeg tot amper 57 punten. Ik zie niet veel ploegen dat doen. De teleurstelling was er natuurlijk, het was een wedstrijd van net niet. We bleven lang meespelen maar lieten de zege uit onze handen glippen. Domme balverliezen op het einde van de wedstrijd deden ons de das om.”

“Als jonge ploeg moeten we leren uit onze fouten. Toch zijn we goed bezig. De vier nederlagen die we leden, waren allemaal buitenshuis en zeker niet tegen de minste tegenstanders met Castors Braine, Luik, SKW en Namen. Offensief speelden we een mindere wedstrijd. Door het wegvallen van Heleen Adams met een knieblessure hebben we toch minder scorend vermogen. Daardoor was het voor Jolien Goyvaerts ook een beetje zoeken, want op het terrein vinden ze mekaar blindelings. Aangezien ook Marit Vloeberghs voor lange tijd buiten strijd is, hadden we minder rotatie in de ploeg.“

Europees avontuur

“Binnenkort nemen we voor de eerste keer deel aan de Eurocup. Door corona spelen we onze poulewedstrijden op één plaats. We trekken naar Frankrijk. Voor onze jonge kern is dit een ideaal moment om nog sterker te worden. Samen op hotel en samen trainen gedurende enkele dagen. Mentaal komen we daar als groep zeer sterk uit. We deden dit ook toen we de bekerfinale speelden tegen Castors Braine. Voor de jonge speelsters is dit iets om naar uit te kijken en voor mezelf is het ook de eerste keer dat ik in clubverband Europees speel.”

Namen wordt een harde dobber

“Zondag krijgen we Namen op bezoek. Het wordt zeker geen makkelijke match. Maar we moeten het positieve uit de match van SKW meenemen. We hebben op SKW laten zien dat we nog altijd groeien als ploeg. Als we aanvallend beter uit de verf komen, moeten we Namen aankunnen. Om bij de eerste vier te geraken op het einde van het seizoen zal niet makkelijk zijn, maar er is nog niets verloren. We doen alles stap voor stap.”

