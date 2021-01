Elle Decorte en Club YLA morsen met de punten in Woluwe: “We botsten op een defensief blok”

De eindstand stond bij de rust al op het bord in Woluwe. Blauw-zwart, met Marie Minnaert op de bank en Charlotte Laridon in de lappenmand met een breukje in de rechtervoet, klom na een kwartier spelen op voorsprong vanaf de stip via Guns. Aan de overkant ging de bal na een lichte fout van de ingevallen Martens echter eveneens op de stip. Bougard stelde gelijk voor de thuisploeg, die in de tweede helft een dubbele muur optrok voor eigen doel. Brugge eiste het balbezit op, maar slaagde er niet om de stevige organisatie van Woluwe te ontwrichten en stapte zichtbaar ontgoocheld van het veld.

Gesloten wedstrijd

“Het is inderdaad een teleurstellend resultaat, want we hadden toch gehoopt om de drie punten mee huiswaarts te nemen”, vertelt Elle Decorte. “In een bijzonder gesloten wedstrijd vielen er amper kansen te noteren. In tegenstelling tot onze terecht toegekende strafschop kreeg de thuisploeg de gelijkmaker in de schoot geworpen. In de tweede helft botsten we op een defensief blok. Wij hebben nog geprobeerd om te voetballen, maar creëerden onvoldoende mogelijkheden om aanspraak te maken op de overwinning. Jammer genoeg doen we bijgevolg geen mooie zaak in het klassement met het oog op die derde plaats. Volgend weekend komt Woluwe weliswaar bij ons op bezoek en we moeten met dezelfde mentaliteit absoluut de volle buit in eigen huis zien te houden om in eerste instantie de kloof met de achtervolgers te behouden. Hopelijk kunnen we tegen dan nog wat speelsters recupereren, wat onze automatismen zeker ten goede zou komen”, besluit Decorte. Club YLA speelt op zaterdag 30 januari om 14:00u thuis tegen Woluwe.